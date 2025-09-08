به‌مناسبت هفته وحدت، امام جمعه و معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی با جمعی از خانواده معظم شهدا دیدار و از ایثار و استقامت آنها تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به‌مناسبت هفته وحدت، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی و غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی با جمعی از خانواده معظم شهدا دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار‌ها که با حضور مسئولان محلی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا قدردانی شد. امام جمعه خوی در سخنانی شهدا را نماد ایثار، غیرت دینی و ملی دانست و تأکید کرد: امنیت و عزت امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهیدانی است که در سخت‌ترین شرایط از آرمان‌های انقلاب و اسلام دفاع کردند.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز با تجلیل از مقام والای شهدا، خدمت به خانواده شهدا را وظیفه‌ای دینی و انقلابی دانست و گفت: مسئولان باید با ادامه راه شهدا و خدمت خالصانه به مردم، پاسدار خون پاک شهیدان باشند.

در این دیدار یاد و خاطره شهید ارتشی میرحمید وهاب‌زاده که در ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسید، و همچنین شهید کارمند عباسعلی انوری که در ۲۰ تیرماه ۱۳۶۴ در جاده تبریز – خوی به دست گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید، گرامی داشته شد.

مسئولان در این دیدار‌ها با اهدا لوح سپاس، از ایثارگری شهدا و استقامت خانواده‌های آنان قدردانی کردند.