یوم الله هفدهم شهریور ۵۷ یاد آور حرکت بزرگ ملت ایران برای آزادی و استقلال و برچیدن نظام ستمشاهی و دیکتاتوری پهلوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفدهم شهریور ماه سال ۱۳۵۷ رژیم شاه که در برابر اراده مردم انقلابی ایران درمانده بود در یک اقدام جنایتکارانه مردم بی دفاع در میدان ژاله تهران را به خاک و خون کشید و این روز در تاریخ کشورمان به نام جمعه سیاه ثبت شد.

امروز میدان ژاله تهران به نام میدان شهدا نامگذاری شده است میدانی که یادآور جنایت رژیم ستمشاهی بود. حرکت مردم در هفدهم شهریور ماه که به فرموده حضرت امام خمینی (ره) از ایام الله انقلاب اسلامی است، از عوامل پیروزی ملت ایران در بهمن ماه ۵۷ شد.

فداکاری شهیدان گرانقدر است که امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار، عزت و پایداری است و دشمنان جرات ضربه زدن به این درخت تونمند نیستند.