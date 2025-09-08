به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان گفت: با انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته، ۲۲ کد رشته محل جدید در ۶ واحد دانشگاهی بجستان، جغتای، رشتخوار، گناباد، تربت جام و جوین به کد رشته محل های قبلی دانشگاه پیام‌ نور استان اضافه شد.

دکتر صادقی فزود: متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام‌ نور استان تا ۱۸ شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش در ۲۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام‌ نور، رشته‌ های مد نظر خود را حتی بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب و یا انتخاب‌ های قبلی را ویرایش کنند.

وی گفت: افرادی که در کنکور ثبت نام نکرده‌ اند و یا افرادی که کنکور داده‌ اند و می‌ خواهند رشته‌ های بدون کنکور را هم انتخاب کنند می‌ تواند در دانشگاه پیام‌ نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان همچنین گفت: افرادی که نظام ۶-۳-۳ را گذارنده‌ اند و همچنین افرادی که مدرک پیش دانشگاهی دارند و یا افرادی که مدرک دیپلم کاردانش قدیم دارند در صورتی که پیش دانشگاهی را گذرانده باشند یا مدرک فوق دیپلم داشته باشند می‌ توانند در دانشگاه پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام کنند.