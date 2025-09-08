پخش زنده
مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور ناحیه ۲ آموزش و پرورش اهواز در مسابقات و جشنوارههای علمی و ورزشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز گفت: در سال تحصیلی گذشته ۴۵ نفر از دانش آموزان این ناحیه در مسابقات و جشنوارههای مختلف موفق به کسب مدالهای رنگارنگ شدند.
اسکندر ممبینی ادامه داد: باید در کنار آموزش و پرورش استان در سطح ملی وزارت و اداره کل ورزش و جوانان از این دانش آموزان افتخار آفرین حمایت شود.
در این مراسم از دانش آموزان مدال آور ناحیه ۲ آموزش و پرورش اهواز در مسابقات و جشنوارههای علمی و ورزشی تقدیر شد.