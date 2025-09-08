به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: صبح امروز دوشنبه (۱۷ شهریور) یک دستگاه تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر بنزین در منطقه اسلام آباد بخش جایزان شهرستان امیدیه دچار واژگونی شد.

عبدالهی افزود: بلافاصله و با دستور استاندار خوزستان و با هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استان نیرو‌های عملیاتی، آتش نشانی و امدادی در محل حادثه حاضر و اقدام به ایمن سازی و تخلیه بنزین این تانکر کردند.

وی ادامه داد: با تلاش نیرو‌های حاضر در محل حادثه ضمن خنک سازی، محموله بنزین تخلیه شد و در این سانحه به کسی آسیبی وارد نشد.