به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد گفت: ساعتی پیش در سه کیلومتری صفی‌آباد از سمت دهنه شیرین، برخورد رخ به رخ یک دستگاه ایسوزو با یک خودروی سواری پراید متأسفانه دو کشته برجای گذاشت.

سرگرد سیادتی افزود: کم‌عرض بودن جاده، نبود علائم هشدار کافی و ایمن‌سازی ناقص مسیر، از جمله عواملی است که این جاده را به مسیر حادثه‌خیز تبدیل کرده و بار‌ها شاهد وقوع سوانح مشابه بوده‌ایم.

دیشب هم در تصادف رخ به رخ در جاده قدیم بدرانلو به بجنورد بعد از روستای قره نوده یک کودک جان باخت و سه نفر هم راهی بیمارستان شدند.

همچنین براثر واژگونی روز گذشته در جاده شیروان فاروج راننده L۹۰ در دم فوت کرد.