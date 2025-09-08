پخش زنده
امروز: -
برخورد رخ به رخ یک دستگاه ایسوزو با خودروی سواری پراید در صفیآباد دو کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بام و صفیآباد گفت: ساعتی پیش در سه کیلومتری صفیآباد از سمت دهنه شیرین، برخورد رخ به رخ یک دستگاه ایسوزو با یک خودروی سواری پراید متأسفانه دو کشته برجای گذاشت.
سرگرد سیادتی افزود: کمعرض بودن جاده، نبود علائم هشدار کافی و ایمنسازی ناقص مسیر، از جمله عواملی است که این جاده را به مسیر حادثهخیز تبدیل کرده و بارها شاهد وقوع سوانح مشابه بودهایم.
دیشب هم در تصادف رخ به رخ در جاده قدیم بدرانلو به بجنورد بعد از روستای قره نوده یک کودک جان باخت و سه نفر هم راهی بیمارستان شدند.
همچنین براثر واژگونی روز گذشته در جاده شیروان فاروج راننده L۹۰ در دم فوت کرد.