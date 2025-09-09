پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه انحراف و برخورد با گاردریل خودروی پژو در محور فارسان به شهرکرد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر انحراف و برخورد با گاردریل خودروی پژو در محور فارسان به شهرکرد تنگ پردنجان دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمنسازی محل حادثه و تثبیت خودرو، اقدامات سرپایی را برای بیمار انجام دادند.