مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه انحراف و برخورد با گاردریل خودروی پژو در محور فارسان به شهرکرد خبرداد.

امدادرسانی به مصدوم انحراف و برخورد با گاردریل خودروی پژو

امدادرسانی به مصدوم انحراف و برخورد با گاردریل خودروی پژو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر انحراف و برخورد با گاردریل خودروی پژو در محور فارسان به شهرکرد تنگ پردنجان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه و تثبیت خودرو، اقدامات سرپایی را برای بیمار انجام دادند.