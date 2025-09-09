پخش زنده
مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت این شهرستان تحت پوشش این بیمه هستند که سهم جمعیت روستایی ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد حیدری در دیدار با فرماندار شهرستان کیار بر اجرای کامل «طرح پزشک خانواده» و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار تأکید شد.
وی گفت: ۶۱۵ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از کل جمعیت ۵۲ هزار نفری شپوشش بیمه سلامت برای ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان شهرستان کیارهرستان کیار، ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش این بیمه قرار دارند. از این تعداد، ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر را جمعیت روستایی تشکیل میدهند.
مدیرکل بیمه سلامت استان به پوشش حمایتی این بیمه برای بیماران خاص اشاره کرد و افزود: ۶ بیماری خاص و ۱۳۰ بیماری صعبالعلاج تحت پوشش کامل بیمه سلامت هستند. این سازمان تا ۹۰ درصد هزینههای درمانی در مراکز دولتی و ۷۰ درصد هزینهها در مراکز خصوصی را متقبل میشود.
وی با تأکید بر دستور وزیر بهداشت برای اجرای کامل «طرح پزشک خانواده»، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد هزینههای کلینیکی و پاراکلینیکی، هدررفت هزینه است و اجرای پزشک خانواده میتواند در بهینهسازی هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات بسیار مؤثر باشد.
حیدری از پوشش هزینههای درمان ناباروری توسط بیمه سلامت خبر داد و گفت: پوشش این هزینهها منجر به افزایش موارد دوقلوزایی و سهقلوزایی در استان شده است.
وی افزود: هماکنون ۲۳ مرکز درمانی در شهرستان کیار با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند.