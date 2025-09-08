به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور روز دوشنبه در نشست تخصصی پدافند غیرعامل واحد‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کرمان در محل اداره کل گمرکات کرمان افزود: در جنگ ۱۲ روزه ؛ صدا و سیما هدف قرار گرفت، اما بعلت اقداماتی که از سال ۱۳۸۶ انجام شد؛ با برخی عملیات پدافندی پیش بینی شده، امور مردم تعطیل نشد.

مصطفی طزری یادآور شد: ۲۵۰ میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه در زمان جنگ داشتیم و این آمار در حالی است که بیشترین پیک (اوج) مصرف ما حدود ۱۵۰ میلیون لیتر در شرایط غیر جنگی بود؛سه سایت اصلی هسته‌ای کشور هدف قرار گرفت، اما خوشبختانه اقداماتی انجام شده بود که اگر حمله نظامی هم صورت بگیرد هیچ اتفاقی برای کشور در این حوزه نیفتد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: صرفا به موضوعات امنیتی نپردازید و پدافند مربوط به تمامی حوزه‌های دفاع اعم از کنترل تردد، اعلان حریق، ساخت حصار و سایر موارد است که نیاز به همپوشانی با پدافند غیرعامل دارد.

ابراهیم کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان هم بر تلاش برای برنامه‌ریزی لازم جهت رفع آسیب‌ها اداره کل دارایی استان تاکید کرد.

صادق سلطانی نژاد مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز از تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط با پدافند غیر عامل در این مجموعه خبر داد .