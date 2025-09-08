پخش زنده
هفدهم شهریور یادآور قیام خونین مردمِ تهران است و این رویداد نقطه عطفی در حرکت مردم و پیروزی انقلاب اسلامی بود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، قیام خونین هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ یکی از روزهای سرنوشتساز نهضت اسلامی ملت ایران است که مردم انقلابی و خسته از ظلم و فساد رژیم ستمشاهی پهلوی به خیابان آمدند و با نثار جان خویش در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ماندگار شدند.
در این روز بزرگ، ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی به میدان آمدند و سینههای خود را در برابر گلولههای ستمگران سپر کردند و عاشورایی دیگر آفریدند.