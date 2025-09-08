به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مشاور عالی فرمانده کل سپاه در اختتامیه دومین کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان گفت: مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگویان و متجاوران عالم بزرگترین پیامی است که از کنگره های شهدا می توان دریافت کرد.

سردار وحیدی افزود: ملت ایران ملتی معادله ساز است، که بازدارندگی پویا و پیروزی نامتقارن را برای جهانیان به ارمغان آورد .

ایستادگی و مقاومت مقابل زورگویان و متجاوزان مهم‌ترین پیامی ست که از کنگره‌های شهدا می‌توان دریافت کرد.

سردار احمد وحیدی در همین رابطه رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل تجاوز رژیم غاصب اسراییل و حامیان غربی اش را ناشی از روحیه‌ی مقاومت و دلیرمردی این ملت دانست و افزود: این فرهنگ و روحیه در تاریخ پر فراز و نشیب ایران اسلامی بوِیژه ۸ سال دفاع مقدس همواره جاری بوده و امروز نیز توانسته در بستر تاسی از سیره شهدا دنیای استکبار و صهیونیسم جهانی را به عقب نشینی وادار نماید.

فرمانده‌ی اسبق نیروی قدس سپاه همچنین تصریح کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه‌ی اخیر مقابل اسراییل غاصب این مردم بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی بودند که وارد صحنه شدند و قدرت‌های جهانی را مجبور به عقب نشینی کردند.

سردار وحیدی افزود: این تازه آغاز راه است و شرایط خودخواسته ای که رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش ایجاد کرده‌اند، بی شک به اضمحلال این رژیم جعلی منتهی خواهد شد.

وی رویکرد ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه را الگویی برای آزادیخواهان جهان توصیف کرد و افزود: زین پس فرهنگ ایستادگی مقابل زیاده خواهان با گستره و قدرت بیشتری در دنیا تجلی خواهد یافت.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خویش به نقش مردم گیلان در حماسه سازی‌های کم نظیر دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: فرزندان رشید دیار میرزا در سنگر‌های مقابله با متجاوز، درس رشادت و ایستادگی مشق کردند و مردم ولایتمدار این دیار نیز با تاسی از عالمان دین پشتیبانی کم نظیری از جبهه‌های حق علیه باطل به عمل آوردند که ارسال کمک‌های هزار و ۵۰۰ کامیونی مردم این دیار به جبهه‌ها، مصداق بارز آن است.

سردار احمد وحیدی در پایان تصریح کرد: مجموع اتفاقاتی که در تاریخ پرفراز و نشیب نظام اسلامی رقم خورده نشانه‌ی حقانیت مسیری ست که شهدای والامقام این سرزمین به تاسی از منویات امامین انقلاب ترسیم کرده‌اند و نسل امروز نیز مقتدرانه و متکی به توجهات حضرت حق در این مسیر به پیش خواهد رفت.

در ادامه‌ی این مراسم پیام تصویری آیت الله فلاحتی، نماینده‌ی ولی فقیه در گیلان و امام جمعه‌ی رشت انتشار یافت.

آیت الله فلاحتی در بخشی از این پیام تصویری، ضمن قدردانی از مجموعه دست اندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی شهدای گیلان، این کنگره را فرصتی برای ترویج فرهنگ و هویت اسلامی مردم این دیار در عرصه‌های سرنوشت ساز اعلام کرد و گفت: تجلی جلوه‌های زیبای رشادت دلیر مردی‌های گیلان ولایت مدار از نقاط عطف برنامه‌های پیش بینی شده در این کنگره است.

هادی حق شناس استاندار گیلان هم در پیام تصویری با بیان اینکه رمز پیروزی در دفاع مقدس و جنگ صهیونی حضور مردم در میدان است گفت: خانواده‌های شهدا سال‌هاست رنج فراق عزیزان خود را تحمل کرده‌اند و این کنگره یادآور امانت بزرگی است که بر دوش مسئولان نهاده شده است.

فرمانده‌ی سپاه قدس گیلان نیز در این مراسم به تشریح اهداف و برنامه‌های فرهنگی و هنری دومین کنگره‌ی ملی شهدای گیلان پرداخت و افزود: در این کنگره تلاش شد تا با بهره گیری بهینه از فرصت ۱۰ روزه، برنامه‌های متنوع فرهنگی در قالب برگزاری اجلاسیه‌های قشری و موضوعی و نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری، ۴۸ مستند و پویانمایی و آغاز فیلم برداری یک فیلم سینمایی در خصوص این کنگره، رویکرد هویت بخشی به نقش آفرینی مردم گیلان در عرصه‌های سرنوشت ساز ارایه شود.

سردار حمید دامغانی، برگزاری ۶ هزار و ۹۲۴ یادواره‌ی شهید در محلات مختلف گیلان همراه با ده‌ها اجلاسیه‌ی قشری و موضوعی و دو هزار یادواره‌ی شهید دانش آموزمحور را از جمله برنامه‌هایی دانست که در سال‌های اخیر به عنوان پیش درآمد دومین کنگره‌ی ملی شهدای گیلان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پیشینه‌ی غنی فرهنگی تاریخی مردم گیلان اقتضاء می‌کرد تا حماسه سازی‌های مردم این دیار در ادوار مختلف تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی به بهترین وجهی قالب هنر و مستند به خود بگیرد.