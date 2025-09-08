پخش زنده
اختتامیه پنجمین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو با حضور اهالی فرهنگ و ادب در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در ابتدای این مراسم گفت: بیش از ۷۵۰ نویسنده انقلابی طی چهار دوره گذشته جایزه شهید اندرزگو ۱۶۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال کردند.
میثم نیلی افزود: تلاش رسانههای معاند برای تحریف تاریخ و تطهیر رژیم پهلوی و ساواک است، نقش نویسندگان انقلابی در مقابله با این جریانها برجسته است و باید روایتهای اصیل انقلاب را تولید و به جامعه عرضه کنیم تا مسیر آینده روشنتر شود.
میثم نیلی گفت؛ انقلاب اسلامی گفتمانی جهانی است که از دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی تا امروز به کشورهای مختلف اروپا، آفریقا و آسیا رسوخ کرده است.
وی افزود:همچنین جنایتهای رژیم صهیونیستی و سیاستهای استکباری آمریکا، نشانهای بر زوال جریان طاغوت و آینده روشن ملتهای آزادیخواه است.
آقای نیلی در پایان گفت: لازم است از دبیرخانه جایزه، اعضای هیئت داوری و دستاندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی بهویژه استاد گلعلی و آقای فراشی دبیر اجرایی این جایزه قدردانی میکنم.