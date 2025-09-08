کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل، گفت: اتحاد مردم در ۱۷ شهریور ۵۷، رمز پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، غلامحسین طاهری، گفت: هفدهم شهریور در تاریخ انقلاب اسلامی و میهن اسلامی مان مشهور شده به جمعه خونین و معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، این روز را در زمره یوم الله خواندند و درست بعد از حوادثی که در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رخ داد و تاثیرات شگرفی که آن حرکت در روند انقلاب اسلامی داشت موجب شد که ملت ما با حضور یکپارچه در روز ۱۷ شهریور یک بار دیگر عزم و اراده خود را در مقابله با استکبار جهانی و حامیانش به خصوص آمریکای جنایتکار نمایش دهند.

او افزود: رژیم تروریستی امریکا در کودتای ۱۳۳۲ هم نقش فعالی داشت و در این رویداد تاریخی شهریور علاوه بر اینکه یک رخداد بسیار مهم برای انقلاب اسلامی محسوب می شود، جرقه اصلی پیروزی انقلاب اسلامی را در جمع دانشجویی زده شد.

طاهری تصریح کرد: این حرکت مردمی با قدرت خداوند و دلاوری‌های مردم همراه بود و ۱۷ شهریور تلاش‌های استکبار جهانی با شکست رو‌به‌رو شد.

او افزود: بعد از جنگ ۱۲ روزه هم شاهد حضور یکپارچه ملت ایران در عرصه‌های مختلف بودیم و در حقیقت مقاومتی که مردم ایران داشتند هم نشأت گرفته از هشت سال دفاع مقدس بود.