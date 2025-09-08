پخش زنده
ششمین دوره جایزه مصطفی با معرفی سه دانشمند برجسته از ایران، ترکیه و هند برگزار شد؛ پژوهشگرانی که با دستاوردهای خود از درمان سرطان تا توسعه فناوریهای نوین انرژی، بار دیگر نام جهان اسلام را در عرصه علم پررنگ کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم ششمین دوره جایزه مصطفی، جایزه علمی جهان اسلام، با حضور پژوهشگران، و علاقهمندان به علم در تهران برگزار شد. این جایزه که به «نوبل مسلمانان» شهرت یافته، هر دو سال یکبار به دانشمندانی تعلق میگیرد که دستاوردهای علمی آنان نقش مؤثری در پیشرفت دانش و بهبود کیفیت زندگی بشر داشته باشد.
پروفسور مهمت تونر از ترکیه به دلیل توسعه ابزارهای نانو و میکروفلوییدیک در حوزه تشخیص سرطان؛ دکتر وهاب میررکنی از ایران با اثر علمی در زمینه الگوریتمهای توزیعپذیر در علوم داده و فناوری اطلاعات؛ و پروفسور محمد خواجه نذیرالدین از هند برای پژوهشهای پیشرو در توسعه سلولهای خورشیدی از برگزیدگان این جایزه بودند.
مریم حامدی گزارش می دهد: