ترمیم خط انتقال ۲۰۰ میلیمتری روستای ولدیان خوی
رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی از ترمیم لوله خط انتقال آب شرب روستای ولدیان خبر داد و گفت این عملیات در کوتاهترین زمان ممکن برای جلوگیری از قطعی آب انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد بشارتخواه رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی با اعلام این خبر اظهار داشت:در پی بروز شکستگی در خط انتقال ۲۰۰ میلیمتری روستای ولدیان، بلافاصله تیم عملیاتی در محل حاضر شد و عملیات ترمیم و بازسازی لوله با تلاش جهادی همکاران به پایان رسید.
وی افزود: اجرای سریع این عملیات موجب شد تا از هدررفت آب جلوگیری و جریان پایدار آب شرب مشترکین روستا برقرار شود.
بشارتخواه همچنین خاطرنشان کرد: حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم روستاها از اولویتهای اصلی شرکت آب و فاضلاب است و تیمهای عملیاتی همواره آماده رفع مشکلات احتمالی در کمترین زمان هستند.