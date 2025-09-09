ََرئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان امیدیه از آغاز مرحله اول ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی به گردشگری منطقه گدارچیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق شیخی گفت: این زیرساخت با توجه به موقعیت روستای گدارچیتی و دسترسی به کریدور‌های مهم خوزستان به استان بوشهر صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: روستای گدارچیتی از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی مانند جنگل‌های کهور و پرورش اسب برخوردار است که یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگران برای استفاده از طبیعت زیبا و آب‌وهوای سالم آن به ویژه در فصل‌های پاییز، زمستان و بهار در استان خوزستان به‌شمار می‌آید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امیدیه گفت: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های اصلی و ابتدایی این منطقه ایجاد زیرساخت‌های مانند سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه است که خوشبختانه با توجه به اختصاص بودجه و همکاری بسیار مناسب فرمانداری و به تبع آن بخشداری و مجموعه دهیاری و شورای اسلامی روستا در دستور کار این اداره قرار گرفت. البته نیاز است تا در فاز دوم برای تکمیل این پروژه و نیز توسعه زیرساخت‌های گردشگری گدارچیتی اعتبار مناسبی تخصیص داده شود.

شیخی با بیان اینکه مشارکت شرکت‌های نفت و گاز در منطقه نیز می‌تواند رهگشا باشد با تأکید بر نقش مهم ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در جذب گردشگر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی گفت: اجرای فاز دوم این عملیات زمینه‌ساز ایجاد امکانات اقامتی و خدماتی در این منطقه خواهد بود.

روستای گدارچیتی واقع در دهستان آسیاب بخش مرکزی شهرستان امیدیه است که با مرکز استان حدود ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد.