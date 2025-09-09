پیکر مادر شهید بهرام ناصح امیری از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در بناب تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حاجیه خانم ثریه کلثوم مادر شهید بهرام ناصح امیری به علت کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد و بعد از اقامه نماز به امامت حجت السلام و‌المسلمین سید باقر سیدی بنابی امام جمعه شهرستان بناب بر دوش مردم ولایتمدار و شهید پرور بناب تشییع و در گلشن بهشت زهرای بناب در قطعه صالحین به خاک سپرده شد.

شهید ابراهیم ناصح امیری در سال ۱۳۴۸ در شهرستان بناب محله‌ای به نام گزاوشت متولد و در دی ماه ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نایل شد.