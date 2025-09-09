پخش زنده
امیر اسماعیلی، بوکسور کشورمان در مرحله یکهشتم رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان با شکست مقابل حریف کوبایی از دور مسابقات کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان در لیورپول انگلیس، امیر اسماعیلی قهرمان جوانان آسیا و دارنده مدال برنز جوانان جهان در یکهشتم با خولیو سزار کروز قهرمان المپیک جهان و المپیک از کوبا شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. اسماعیلی پیش از این نماینده لهستان را شکست داده بود.
در این مسابقات پیش از این، سینا حسنپور، میثم قشلاقی و محمد نورانی نیز از دور مسابقات کنار رفته بودند و علی حبیبینژاد و مهدی کاظمی در جدول مسابقات باقی ماندهاند.