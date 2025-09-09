اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در راستای ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و غذایی، از آغاز سال صلاحیت ۵۳ مدیر کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی را ارزیابی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این ارزیابی، توانمندی‌های فنی و مدیریتی مدیران کنترل کیفیت در حوزه‌هایی از جمله مدیریت آزمایشگاه، نظارت بر خطوط تولید، کنترل مواد اولیه و محصول نهایی و اجرای سیستم‌های تضمین کیفیت بررسی شد.

مدیر کل اداره کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: سنجش صلاحیت مدیران کنترل کیفیت، تضمین می‌کند که فرآیند‌های تولید مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی انجام شود و سلامت محصولات برای مصرف‌کنندگان تضمین گردد.

بذری افزود: مدیران کنترل کیفیت توانمند نقش کلیدی در جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و تثبیت جایگاه واحد‌های تولیدی در بازار رقابتی دارند.

بر اساس نتایج این ارزیابی، مدیران موفق در این مصاحبه ها، علاوه بر معرفی به کارگروه تایید صلاحیت برای تمدید و یا صدور گواهینامه، برای حضور در برنامه‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای نیز معرفی خواهند شد تا دانش و توانمندی آنها همواره به‌روز باشد.

این نوع ارزیابی‌ها به‌صورت دوره‌ای و مستمر انجام می‌شود و واحد‌هایی که در رعایت استاندارد‌ها کوتاهی کنند، مطابق قوانین با آنها برخورد خواهد شد.