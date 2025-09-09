پخش زنده
هوای کلانشهر اصفهان در دومنطقه ناسالم برای همه و پنج منطقه ودوشهر ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاههای زینبیه با ۱۵۴ و کردآباد با ۱۶۴AQI وضعیت ناسالم برای همه، اما در ایستگاههای کاوه با ۱۳۳، فرشادی ۱۰۶، رهنان ۱۰۸، رودکی ۱۱۵ و ۲۵ آبان با ۱۳۲ AQI وشهرهای نجف آباد و قهجاورستان با ۱۲۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه هفدهم شهریور با میانگین ۱۰۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
همچنین شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاههای پارک زمزم با ۹۳، دانشگاه صنعتی با ۹۲، میرزاطاهر با ۷۶، فیض ۹۱، سپاهان شهر ۸۴ وشهرهای زرین شهر با ۸۷، شاهین شهر ۹۹ و مبارکه ۶۹، خمینی شهر با ۹۴، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۶۳ AQI در شرایط قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.