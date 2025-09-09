سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ساخت همزمان هشت فرهنگسرا در شهر‌های مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ساخت همزمان هشت فرهنگسرا در شهر‌های مختلف استان خبر داد و گفت: پروژه شلمزار با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی، بیشترین میزان پیشرفت را در بین این پروژه‌ها دارد.

احسان حسینی افزود: یکی از وظایف اداره کل راه و شهرسازی در استان، ساخت فرهنگ سرا در شهر‌های مختلف است و در همین راستا هم‌اکنون هشت فرهنگسرا در نقاط مختلف استان در حال ساخت است.

وی افزود: این طرح‌ها در شهر‌های سامان، بن، فرادنبه، گندمان، چلگرد، فرخشهر، هارونی و شلمزار در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آنها متفاوت است.

حسینی با اشاره به وضعیت پیشرفت طرح‌ها گفت:کمترین پیشرفت فیزیکی مربوط به فرهنگسرا‌های هارونی و فرخشهر است و فرهنگسرای شلمزار با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی بیشترین میزان پیشرفت را در میان طرح‌های در دست ساخت دارد.