پخش زنده
امروز: -
سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ساخت همزمان هشت فرهنگسرا در شهرهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ساخت همزمان هشت فرهنگسرا در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: پروژه شلمزار با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی، بیشترین میزان پیشرفت را در بین این پروژهها دارد.
احسان حسینی افزود: یکی از وظایف اداره کل راه و شهرسازی در استان، ساخت فرهنگ سرا در شهرهای مختلف است و در همین راستا هماکنون هشت فرهنگسرا در نقاط مختلف استان در حال ساخت است.
وی افزود: این طرحها در شهرهای سامان، بن، فرادنبه، گندمان، چلگرد، فرخشهر، هارونی و شلمزار در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آنها متفاوت است.
حسینی با اشاره به وضعیت پیشرفت طرحها گفت:کمترین پیشرفت فیزیکی مربوط به فرهنگسراهای هارونی و فرخشهر است و فرهنگسرای شلمزار با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی بیشترین میزان پیشرفت را در میان طرحهای در دست ساخت دارد.