به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بدر عبد العاطی» وزیر امور خارجه مصر روز سه شنبه میزبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافایل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

پیش از این، خبرنگار المیادین در وین گزارش داده بود احتمالا عراقچی و گروسی تا ۴۸ ساعت دیگر در قاهره با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

گروسی دیروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه گفت‌و‌گو‌های دیده بان هسته‌ای سازمان ملل با ایران در مسیر درست قرار دارد، خواستار احیای بازرسی‌ها در ایران شد.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر دیروز کار خود را آغاز کرد.

این اولین نشست فصلی شورای حکام آژانس پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران از سوی آمریکا در اول تیر و در طی جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی است.

دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس برای تدوین شیوه‌نامه اجرای تعهدات پادمانی در وضعیت جدید متعاقب حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، و با عنایت به مصوبه مجلس در این‌خصوص، طی روز‌های جمعه و شنبه در وین برگزار شد و طرفین به تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در متن شیوه نامه پرداختند.