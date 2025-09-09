در چهل و چهارمین سفر استانی؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به صورت از پیش اعلامنشده وارد استان گلستان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان چهل و چهارمین سفر استانی خود، صبح امروز (سهشنبه هجده شهریور) در سفری غیررسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان گلستان شد. رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان گلستان، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد. دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به گلستان، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.