به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه اصفهان، این دانشگاه با پیگیری‌های مستمر ریاست دانشگاه و دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی، در فهرست دانشگاه‌های عضو کارگروه علوم کامپیوتر و امنیت سایبری شبکه دانشگاهی بریکس قرار گرفت.

شبکه دانشگاهی بریکس یکی از مهم‌ترین ابتکارات علمی و آموزشی کشور‌های عضو بریکس است که با هدف توسعه همکاری‌های دانشگاهی، اجرای پژوهش‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند.

حضور دانشگاه اصفهان در این جمع معتبر، دستاوردی ارزشمند در مسیر دیپلماسی علمی و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی همچون اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، توسعه فناوری‌های نوین در علوم کامپیوتر، همکاری در زمینه امنیت سایبری، تبادل استاد و دانشجو و مشارکت فعال در رویداد‌ها و نشست‌های بین‌المللی باشد.

این موفقیت نشان‌دهنده جایگاه رو‌به‌رشد دانشگاه اصفهان در عرصه همکاری‌های علمی و بین‌المللی و گامی مهم در راستای ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی کشور در سطح جهانی است.

دانشگاه‌های برجسته‌ای از سراسر جهان در این کارگروه حضور دارند.