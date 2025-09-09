پخش زنده
سقوط خودروی پراید از ارتفاع در شهرستان سپیدان، چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط خودروی سواری پراید در سپیدان نجاتگران هلال احمر با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
مهدی خورشیدی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه، ابتدا به ارزیابی و ایمنسازی محله حادثه پرداختند و پس از آن اقدامات پیش بیمارستانی و کمکهای اولیه را برای چهار مصدوم انجام دادند.
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سپیدان بیان کرد: مصدومان حادثه با همکاری آمبولانسهای هلالاحمر و اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.