استاندار کرمان از عزم استان برای ایجاد منطقه «ملک سلیمان» به عنوان یکی از مناطق جدید گردشگری زیارتی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در نشست راهبردی با حضور وزیر فرهنگ در تهران از عزم استان برای ایجاد یکی از زیباترین مجموعههای تاریخی گردشگری کشور در جوار مزار شهید دلها با عنوان ملک سلیمان خبر داد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان همچنین در شبکه اجتماعی نوشت:امروز معاون اسبق وزیر میراث در جلسه، جملهای گفت که اوج وطن دوستی سردار دلها را نشان میدهد: «مرمت قلعه اردشیر و قلعه دختر کمتر از دفاع از کشور نیست.»
اینک عزممان برای ساماندهی و معرفی یکی از زیباترین مجموعههای تاریخی گردشگری کشور در جوار مزار شهید (ملک سلیمان)، دوچندان شد.