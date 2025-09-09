افزایش ساعات خدماتدهی مترو شیراز همزمان با آغاز سال تحصیلی
ساعات خدماتدهی مترو شیراز همزمان با آغاز سال تحصیلی افزایش می یابد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزایش ساعات خدماتدهی خطوط ۱ و ۲ مترو از ابتدای مهرماه با هدف تسهیل رفتوآمدهای روزانه، کاهش بار ترافیکی و بهرهگیری حداکثری شهروندان، دانشآموزان و دانشجویان از ظرفیت حملونقل عمومی خبر داد و گفت: کلانشهر شیراز بهعنوان تنها شهر کشور، همزمان در حال احداث تونل و ایستگاه در سه خط جدید مترو است.
محمد فرخزاده، افزود : از اول مهرماه، شهروندان، دانشجویان و دانشآموزان میتوانند از خدمات خط ۲ مترو در ایستگاههای قهرمانان واقع در شهرک میانرود، شهدای عادلآباد در بلوار عدالت، ایستگاه بسیج در ابتدای فلکه فرودگاه و ایستگاه امام حسین (ع) در میدان امام حسین (ع) استفاده کنند.
وی افزود: خدمات خط ۲ مترو شیراز همهروزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ در ایستگاههای مذکور فعال خواهد بود و سرفاصله حرکت قطارها در این خط ۴۰ دقیقه تعیین شده است.
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین یادآور شد: خط یک مترو شیراز نیز از ابتدای مهرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ با سرفاصله ۱۵ دقیقهای آماده جابهجایی شهروندان خواهد بود.
فرخزاده با تأکید بر رویکرد شهرداری در ارتقای خدمات حملونقل عمومی اظهار داشت: هدف از این برنامهریزی، تسهیل رفتوآمدهای روزانه شهروندان و کاهش بار ترافیکی، بهویژه در محدوده مرکزی شهر و در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها است.