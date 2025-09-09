برگزاری مراسم جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام در تبریز
مراسم جشن بزرگ میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و ششمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) امروز در تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،ستاد برگزاری برنامههای مذهبی تبریز اعلام کرد:جشن بزرگ میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و ششمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) در گرامیداشت هفته وحدت با اقامه نماز مغرب و عشا در محوطه مسجد تاریخی کبود تبریز با برنامههای متنوع سخنرانی، مداحی، سرود، مسابقه فرهنگی و نورافشانی امروز از ساعت۱۹ برگزار میشود.