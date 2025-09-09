پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از فعالان اقتصادی خواست با مشارکت در پویش نشان دار کردن مالیات، نقش مستقیم در ارتقای کیفیت مدارس و تربیت نسل آینده ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرتضوی گفت: همراهی مودیان مالیاتی و سرمایه گذاران بخش خصوص می تواند تکمیل طرح آموزشی را سرعت ببخشد و عدالت آموزشی را در استان گسترش دهد.
وی افزود: امسال بیش از ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مالیاتهای پرداختی مردم برای تکمیل طرحهای مختلف آموزشی در شهرستانها اختصاص یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در قالب این پویش، تکمیل مدارس و کارگاههای آموزشی در شهرستانهای بیرجند، سرایان، طبس، قاین، زیرکوه و بشرویه در دست اجراست و اهداف آن ارتقای امکانات آموزشی و افزایش ظرفیت کلاسهاست.
مرتضوی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی گفت: مشارکت مردم در این طرح ها، تبلور همان روح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است که توسط رئیسجمهور مطرح شده و میتواند تحولی بزرگ در آموزش و پرورش خراسان جنوبی ایجاد کند.