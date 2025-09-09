به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد فصل کاشت پیاز زعفران در شهرستان خنداب آغاز شده و تاکنون سه هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت این محصول کم‌آب‌بر رفته است.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، برگزاری کلاس‌های آموزشی مستمر، اطلاع‌رسانی از طریق برگه‌های ترویجی و فضای مجازی، فصل کاشت پیاز زعفران در شهرستان خنداب آغاز شد.

هدف از این اقدامات، ترویج کشت‌های کم‌آب‌بر و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی، حفظ منابع پایه کشاورزی در جوامع روستایی، تحکیم امنیت غذایی کشور و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود است.

کشت زعفران به عنوان یک محصول با ارزش افزوده بالا و نیاز آبی کم مورد توجه برخی کشاورزان قرار گرفته است.