با آغاز فصل کاشت پیاز زعفران، سه هکتار زمین کشاورزی در شهرستان خنداب زیر کشت این محصول کمآببر رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد فصل کاشت پیاز زعفران در شهرستان خنداب آغاز شده و تاکنون سه هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت این محصول کمآببر رفته است.
با توجه به برنامهریزیهای انجام شده، برگزاری کلاسهای آموزشی مستمر، اطلاعرسانی از طریق برگههای ترویجی و فضای مجازی، فصل کاشت پیاز زعفران در شهرستان خنداب آغاز شد.
هدف از این اقدامات، ترویج کشتهای کمآببر و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی، حفظ منابع پایه کشاورزی در جوامع روستایی، تحکیم امنیت غذایی کشور و استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود است.
کشت زعفران به عنوان یک محصول با ارزش افزوده بالا و نیاز آبی کم مورد توجه برخی کشاورزان قرار گرفته است.