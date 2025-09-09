مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر از نصب بیش از ۵ و نیم میلیون کنتور هوشمند در شبکه برق کشور خبر داد و گفت: از این تعداد حدود بیش از ۴ و نیم میلیون برای مشترکان خانگی و تجاری می‌باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حامد احمدی، مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر در خصوص آخرین اطلاعات هوشمندسازی شبکه و نصب کنتور‌های هوشمند و لیمیتر‌ها گفت: در یکسال اخیر و در دولت چهاردهم به بحث هوشمندسازی توجه و نگاه ویژه‌ای شده است به طوری که در حال حاضر بیش از ۵ و نیم میلیون کنتور هوشمند در شبکه برق کشور نصب شده است که از این تعداد حدود بیش از ۴ و نیم میلیون برای مشترکان خانگی و تجاری است و مابقی کنتور‌ها مربوط به مشترکین عمومی، کشاورزی و صنعتی می‌باشد.

وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی و صنعت و همچنین در بخش ادارات و سازمان‌ها نیز تمامی مشترکین ما مجهز به کنتور هوشمند هستند و طبق برنامه ریزی قرار است تعداد کنتور‌های هوشمند را برای مشترکین خانگی و تجاری افزایش دهیم که قرار است طی یکسال آینده و طبق هدف گذاری تعداد تجهیزات هوشمند برای اندازه گیری در سطح شبکه به ۱۲ میلیون برسد.

گفته مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر، ادامه داد: ما علاوه بر اینکه برای مشترکین پرمصرف کنتور هوشمند داریم در ابتدای فیدر‌ها هم کنتور هوشمند را نصب کرده‌ایم همچنین طبق برآورده‌های انجام شده فقط در مشترکین خانگی و تجاری استفاده از کنتور‌های هوشمند باعث شد که نزدیک به ۲ هزار مگاوات در ایام اوج بار کاهش مصرف اتاق بیوفتد.

احمدی تصریح کرد: طبق هدف گذاری انجام شده تمامی مشترکین صنعت برق به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند به طوری که طبق برنامه هفتم باید بیش از ۹۰ درصد انرژی توسط کنتور‌های هوشمند قرائت شود و در حال حاضر ۵۷ درصد انرژی شبکه توسط کنتور‌های هوشمند قرائت می‌شوند همچنین درخواست برای کنتور‌های هوشمند کاملا رایگان است.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر، بیان کرد: همچنین قرار است تا انتهای برنامه هفتم هدفی که پیش بینی شده است را بتوانیم محقق کنیم.