به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای این شهر ادای احترام کرد.
وی در حاشیه این مراسم و در گفتوگو با خبرنگاران، درباره هزینههای مدارس غیردولتی گفت: شهریه این مدارس بسته به مقطع تحصیلی و نوع خدمات آموزشی و پرورشی ارائهشده، از ۲۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است.
محمودزاده با اشاره به افزایش نظارتها در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: یکی از الزاماتی که امسال به طور جدی پیگیری میشود، پرداخت کامل حق بیمه معلمان است و مدارس موظف هستند بیمه معلمان خود را بهطور کامل و برای ۳۰ روز پرداخت کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: نظارت بر نحوه دریافت شهریهها و رعایت حقوق معلمان در دستور کار قرار دارد و با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد خواهد شد.