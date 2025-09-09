به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، با حضور دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور کارخانه تولید پارچه مبلی با اعتبار دو میلیون دلار توسط بخش خصوصی و با حمایت بنیاد تعاون زندانیان و با اشتغالزایی هشتاد نفر در دوشیفت در زندان مرکزی گرگان به بهره برداری رسید.

با حضور دادستان کل کشور مرکز بهداشت و درمان زندان مرکزی گرگان در ۱۲۰۰ متر مربع فضا در بخش های مختلف دندانپزشکی، درمانگاه، داروخانه، درمان سرپایی و با اعتبار ۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

امروز همچنین ده سری جهیزیه به خانواده زندانیان اهداء شد.