بیش از ۱۹ هزار دانشآموز نیازمند خراسان جنوبی چشم انتظار کمکهای مردمی
بیش از ۱۹ هزار دانشآموز نیازمند خراسان جنوبی در انتظار کمکهای خیران و جشن عاطفهها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها همزمان با سراسر کشور در استان گفت: این جشن با هدف کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی به بیش از ۱۹ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد در آستانه سال تحصیلی برگزار میشود.
محمد عرب با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، جشن عاطفهها از ابتدای شهریور ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت افزود: دفاتر ۲۱ گانه کمیته امداد و ۱۴۴ مرکز نیکوکاری استان آماده دریافت کمکهای مردمی هستند و از همه نیکوکاران دعوت میشود تا در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
وی گفت: پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در میادین و معابر اصلی شهر و همچنین میعادگاههای نماز جمعه مستقر خواهند شد تا زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم شود و در هفته نخست سال تحصیلی نیز، زنگ جشن عاطفهها در مدارس استان به صدا در خواهد آمد.
عرب با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف برای برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم افزود: با همیاری آموزش و پرورش، سازمان دانشآموزی، سپاه پاسداران، صدا و سیما و مراکز نیکوکاری، جشن عاطفهها به شکلی گسترده برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی به کمک بیش از ۱۰ میلیارد تومانی مردم نیکوکار استان به جشن عاطفههای سال گذشته اشاره کرد و گفت: شهروندان و خیران میتوانند برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه مبالغ نقدی خود را از طریق کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* ویا با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ ودریافت لینک جشن عاطفهها در این طرح ملی شرکت کنند.