زمانی که جریان خون مناسب و مواد مغذی به مفصل ران نمی‌رسد کلاپس مفصل ران اتفاق می‌افتد. این مشکل جدی و خطرناک می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

درد مفاصل معمولاً برای اکثر مردم اتفاق می‌افتد. تحقیقات نشان می‌دهد که تقریبا ۳۰ درصد جوانان به درد‌های مفصلی دچار هستند. اگر در مورد درد مفصل ران که اخیراً تجربه کرده‌اید نگران هستید، احتمالاً علتش این است که عادت‌های رایج و غلط خود را نمی‌شناسید و نمی‌دانید که چه چیزی باعث مشکل شده که اگر آنها را مورد توجه قرار ندهید، ممکن است باعث کلاپس مفصل ران شود و نیاز به جراحی دارد.

کلاپس مفصل ران زمانی اتفاق می‌افتد که منبع خون که باعث تغذیه بافت ران می‌شود، آسیب ببیند که ممکن است به دلیل مصرف بعضی از دارو ها، جراحت، ضربه یا بعضی از وضعیت‌ها اتفاق بیفتد

مفصل ران شبیه به یک توپ و یک لوله است؛ از دو استخوان تشکیل شده، استخوان ران که قسمت لوله شکل را تشکیل می‌دهد و استخوان لگن که قسمت توپی شکل را تشکیل می‌دهد. اگر جریان خون مناسب و مواد مغذی به این مفصل نرسد، کلاپس مفصل ران اتفاق می‌افتد که در این حالت، قسمت توپی شکل تشنه و حریص خون می‌شود و می‌میرد یا به اصطلاح کلاپس می‌شود، اما چه چیز‌هایی باعث این اتفاق می‌شود؟

مصرف استروئید

مصرف میزان بالای استروئید که یک داروی رایج برای کنترل بیماری التهابی مانند آسم، روماتیسم مفصلی یا اختلال خود ایمنی است، می‌تواند عاملی برای کلاپس مفصل ران باشد، زیرا سلول‌های چربی داخل این مفصل را افزایش می‌دهد، و مانع تغذیه آن‌ها از منابع خونی می‌شود. البته می‌توان با بعضی از دارو‌های دیگر یا تغییراتی در سبک زندگی بیماری را کنترل کرد و همچنان به مصرف دارو‌های استروئیدی ادامه داد.

آسیب دیدگی شدید

آسیب دیدگی شدید به مفصل ران مانند شکستگی یا جابهجایی مفصل، باعث می‌شود تا رگ‌های خونی که عامل تغذیه رسانی به مفصل هستند آسیب ببینند و در نتیجه اگر شدید باشد، مکانیسم طبیعی بدن دچار مشکل می‌شود و رگ‌های خونی نمی‌توانند مواد مغذی را به این ناحیه برسانند.

ابتلا به دیابت

افراد مبتلا به دیابت که در جریان خون خود مشکلاتی دارند، این اتفاق برایشان می‌افتد، زیرا دیابت باعث می‌شود که رگ‌های خونی شکننده شوند و به راحتی آسیب ببینند. رگ‌های خونی کوچک که باعث تغذیه مفصل ران می‌شوند، هم نمی‌توانند مواد مغذی کافی را به مفصل ران برسانند و در نتیجه کلاپس شده و می‌میرند. این افراد باید به شدت به رژیم و میزان قند خون خود دقت کنند.

افراد مبتلا به اختلالات خونی

بسیاری از بیمارانی که از اختلالات خونی رنج می‌برند و به مشکلاتی مثل مشکل انعقاد خون، و بیماری‌های مربوط به خون دچار هستند، رگ‌های خونی شان نمی‌تواند مفصل‌ها را به خوبی تغذیه کند و در نتیجه این رگ‌ها بسته می‌شوند و جریان خون به این ناحیه به اندازه کافی نمی‌رسد.

سالم نگه داشتن مفصل ران و جلوگیری از کلاپس

از طریق سلول‌های ساقه‌ای که از لگن بیمار برداشته می‌شود و از مغز استخوان بوده و آن را داخل مفصل ران قرار می‌دهند؛ باعث می‌شوند که رگ‌های خونی جدید در این ناحیه رشد کنند و تغذیه رسانی را انجام دهند که از کلاپس جلوگیری می‌کند.

درمان و جراحی برای کلاپس مفصل ران

متاسفانه اگر آسیب خیلی شدید باشد و فرد دیر مراجعه کند، باید جراحی انجام دهد، زیرا مفصل استخوان ران از بین می‌رود که معمولاً پلاستیک، فلز یا مواد سرامیکی را جایگزین می‌کنند و فرد می‌تواند بعد از مدتی به زندگی طبیعی خودش برگردد. البته طول عمر این مواد تقریباً ۲۰ سال است و اگر لازم باشد، فرد باید مجدد جراحی شود.