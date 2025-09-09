به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج آماتور‌های ایران پرنیا فتوحی از شهرستان اصفهان توانست با کسب ۷.۵ امتیاز در جدول بانوان مقام دوم این مسابقات را از آن خود کند. پرنیا در این مسابقات توانست ۷۳ واحد به ریتینگ خود اضافه کند.

هشتمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج آماتور‌های ایران در هتل پیام زنجان از روز ۱۳ تا ۱۷ شهریور ماه برگزار شد.

این مسابقات در سه بخش مختلف شامل: جدول A با ۵۱ شطرنج‌باز (بازیکنان زیر ۲۰۰۰) - جدول B با ۲۱۹ شطرنج‌باز (بازیکنان زیر ۱۷۰۰) جدول C مخصوص بانوان با ۳۴ شطرنج‌باز برگزار شد.