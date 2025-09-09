مرحله اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام‌های شهرستان جوین از ابتدای شهریور ماه در حال انجام است و به مدت دو ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوین با بیان اینکه این طرح در سراسر کشور به طور همزمان در حال انجام است، گفت: ارائه این خدمات، رایگان و بدون نیاز به مراجعه حضوری دامداران است؛ بنابراین هرگونه درخواست وجه از دامداران تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

هادی سالاری‌منش ادامه داد: در این مرحله، تعداد ۱۱۵ هزار رأس دام سبک و چهرا هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین روستایی موجود در شهرستان، توسط بخش دولتی و نیز خرید خدمت بخش خصوصی، واکسینه خواهند شد.

رییس شبکه دامپزشکی جوین تاکید کرد: طرح واکسیناسیون تب برفکی هر ساله در دو مرحله با هدف ایجاد ایمنی یکنواخت در جمعیت دامی کشور اجرا می‌شود و با ایجاد سطح بالای ایمنی، از شیوع بیماری تب برفکی جلوگیری خواهد شد.

او تاکید کرد: در این طرح نیازی به مراجعه دامدار به مراکز دامپزشکی نیست و مأمورین دامپزشکی با هماهنگی قبلی به روستا‌ها و درب منزل دامداران مراجعه و عملیات واکسیناسیون را انجام می‌دهند.