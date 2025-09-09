به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دراین همایش از مثنوی مَنّ و سلوی اثر عالی شیرازی، منتخبی از دیوان مولانا شریف وادقانی و دیوان علی‌محمد محسنی رونمایی شد.

این سه اثر به کوشش مجید محسنی وادقانی تصحیح، تدوین و منتشر شده و نویسنده در مقدمه هر کتاب به معرفی شاعر، ویژگی‌های شعری او و شیوه تدوین اثر پرداخته و تعلیقاتی نیز بر کتاب‌ها افزوده است.

در این همایش میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با اشاره به اهمیت نسخ خطی، مثنوی «مَنّ و سلوی» را متنی ارزشمند دانست و چاپ آن در مؤسسه میراث مکتوب را نشان‌دهنده دقت و تلاش مصحح برشمرد.

عبدالرضا مدرس‌زاده، استاد دانشگاه، نیز با بیان اهمیت این سه اثر، تصحیح نسخ خطی را از فعالیت‌های ارزشمند در حوزه تحقیقات دانشگاهی دانست و شخصیت مرحوم علی‌محمد محسنی وادقانی را توصیف و اشعار طنز او را برجسته ارزیابی کرد.