همایش رونمایی از سه اثر ادبی در سالن سعدی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دراین همایش از مثنوی مَنّ و سلوی اثر عالی شیرازی، منتخبی از دیوان مولانا شریف وادقانی و دیوان علیمحمد محسنی رونمایی شد.
این سه اثر به کوشش مجید محسنی وادقانی تصحیح، تدوین و منتشر شده و نویسنده در مقدمه هر کتاب به معرفی شاعر، ویژگیهای شعری او و شیوه تدوین اثر پرداخته و تعلیقاتی نیز بر کتابها افزوده است.
در این همایش میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با اشاره به اهمیت نسخ خطی، مثنوی «مَنّ و سلوی» را متنی ارزشمند دانست و چاپ آن در مؤسسه میراث مکتوب را نشاندهنده دقت و تلاش مصحح برشمرد.
عبدالرضا مدرسزاده، استاد دانشگاه، نیز با بیان اهمیت این سه اثر، تصحیح نسخ خطی را از فعالیتهای ارزشمند در حوزه تحقیقات دانشگاهی دانست و شخصیت مرحوم علیمحمد محسنی وادقانی را توصیف و اشعار طنز او را برجسته ارزیابی کرد.