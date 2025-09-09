به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که با حضور سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و مدیران شبکه ورزش برگزار شد، سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش با اشاره به نگاه مخاطب در جریان گزارش بازی‌ها و مسابقات گفت: مهم‌ترین عاملی که در قالب رویداد‌های ورزشی برای مخاطب جذاب است؛ کسی است که آن رویداد را روایت می‌کند و روایتی که گزارشگر بیان می‌کند از جریان بازی ها، چه بسا از آن صحنه ورزشی ماندگارتر می‌شود.

وی با اشاره به پرچمداری وحید ابوالحسنی در گزارشگری بسکتبال در شبکه ورزش افزود: به جد می‌توانم بگویم کمتر گزارشگری داریم که هم حواسش به مسائل فنی بازی باشد و هم اینکه با روحیات تک تک بازیکنان آشنا باشد و این مرد کسی نیست جز وحید ابوالحسنی که سالیان سال در این عرصه تلاش فراوان کرده‌اند و علاوه بر همه این خصلت‌های ماندگار، همیشه برای پیروزی تیم ملی بسکتبال توسل به ائمه معصوم را در گزارش هایش داشته است.

در این مراسم داوری رئیس فدراسیون بسکتبال با تشکر از دست اندرکاران شبکه ورزش به خاطر تدارک چنین مراسمی، و با اشاره به حمایت همه جانبه شبکه ورزش از رشته بسکتبال و پوشش زنده لیگ بسکتبال گفت:

می‌توانم بگویم این شبکه یکی از پربیننده‌ترین شبکه‌های صدا و سیماست.

رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه افزود: امثال وحید ابوالحسنی گنجینه گرانبهایی هستند که در دهه‌های اخیر و برهه‌های زمانی مختلف (دفاع مقدس دوازده روزه و حوادث مختلف کشور و...) در راستای رشد و تعالی بسکتبال قدم برداشته‌اند.

در پایان این مراسم مدیر شبکه ورزش با اهدا لوح تقدیر و عکسی ماندگار از وحید ابوالحسنی، از ایشان قدردانی کرد.