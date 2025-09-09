پخش زنده
سرعت در روند اجرای انشعابات خدماتی طرح نهضت ملی مسکن در شهر میمه مهمترین موضوع جلسه خانه ملت در این شهربود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، نمایندگان شهرها و روستاهای بخش میمه مهمترین مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف از جمله مسکن، راه و شهرسازی، کشاورزی و ورزش و جوانان مطرح کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: یکی از موضوعهای اصلی این جلسه، تأمین انشعابات آب، برق و گاز برای واحدهای اقدام ملی مسکن بود که باتوجه به پیگیری برخی شهروندان در اولویت قرار گرفت.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان نیز گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مقرر شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که سهم استان اصفهان از این طرح تاکنون ۳۸ هزار واحد بوده و عرضه و واگذاری آنها انجام شده است.
غلامرضا اسماعیلی افزود: موضوع خدماترسانی به طرحهای نهضت ملی مسکن در زمینههای آب، برق و گاز بررسی و برنامهریزی شده است در چهار ماه آینده، بخش عمدهای از توسعههای نهضت ملی مسکن روستایی در استان اصفهان تکمیل و خدماترسانی آنها انجام شود.
در جلسه خانه ملت، مقرر شد با تنظیم صورتجلسهای رسمی، روند اجرای انشعابات خدماتی در شهر میمه سرعت گیرد تا بخشی از مشکلات متقاضیان طرح مسکن ملی برطرف شود.