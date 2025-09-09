رادیو تهران به مناسبت هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص)، ویژه‌برنامه‌ای زنده با عنوان «شکوه وحدت» را به‌صورت میدانی و شاد از محل برگزاری جشن وحدت اقوام ایرانی در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)، پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «شکوه وحدت» با هدف ترویج اتحاد، همبستگی و نشاط اجتماعی، از تاریخ ۱۳ تا ۲۱ شهریور، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۴ به صورت زنده از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود. این برنامه همزمان با برگزاری جشن «ایران عزیز» در چیتگر اجرا می‌شود و تلاش دارد تا جلوه‌هایی از وحدت اقوام مختلف ایرانی را به تصویر بکشد.

در این برنامه، بخش‌های متنوع و شادی‌آفرینی از جمله گفت‌و‌گو با مردم حاضر در جشن، حضور صداپیشگان محبوب، اجرای استندآپ کمدی، و پخش بخش‌هایی از کنسرت‌های زنده خوانندگان، تقدیم شنوندگان می‌شود. «شکوه وحدت» با بهره‌گیری از فضای زنده و پرشور جشنواره، رنگین‌کمانی از صدا، فرهنگ و شادی را در قالبی رسانه‌ای به مخاطبان ارائه می‌دهد.

تیم تولید این برنامه شامل مجتبی حیدری، نیما اعتصام و زهرا رحیم‌حسینی در مقام گوینده، محمدرضا پاکزادیان به عنوان تهیه‌کننده، حمیدرضا لشینی در بخش هماهنگی و مائده علاقه‌مند به عنوان گزارشگر است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق موج اف‌ام ردیف ۹۴ مگاهرتز، سایت www.radiotehran.ir، اپلیکیشن ایران‌صدا و همچنین با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۹۴ با برنامه در ارتباط باشند. همچنین صفحه اینستاگرام رادیو تهران به نشانی @radiotehran اخبار و حواشی برنامه را به‌روزرسانی خواهد کرد.