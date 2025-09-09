منطقه ای با جاذبه های کویر در شرق استان
روستای قهی با آثار پیش از اسلام میزبان گردشگران
روستای قهی در شرق استان اصفهان به سبب داشتن آثاری از دوران پیش از اسلام میزبان گردشگران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این روستا دارای بافت تاریخی و سنتی ارزشمندی است و میتواند به یکی از قطبهای فعال گردشگری در استان اصفهان تبدیل شود.
روستای قهی یکی از روستاهای دارای ارزش بافت تاریخی استان است که ۴۲ اثر ثبتی و ۴۰ اثر واجد اثر تاریخی را در خود جای داده است.
آتشکده و بخشهای مختلفی از سازههایی دوران پیش از اسلام از جمله آثار تاریخی این روستا است.
این روستا میتواند دربحث گردشگری به دلیل داشتن قابلیت هاو جاذبههای خاص خود در منطقه کویر مطرح باشد.
روستای قهی در ۸۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.
