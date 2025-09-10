مرحله دوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی دو و میدانی جوانان زیر ۱۷ سال برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، با حضور ۱۲ ورزشکار منتخب در استان زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دومین مرحله اردوی آماده‌سازی ورزشکاران منتخب جوانان زیر ۱۷ سال دو و میدانی برای حضور در بازی‌های جوانان زیر ۱۷ سال آسیا (۲۰۲۵ بحرین) در استان زنجان آغاز شد.

علیرضا صمیمی، محمد علی دوستی (چهارمحال و بختیاری)، محمد حسن درویشی (هرمزگان)، علی اصغر شاهی (اردبیل)، علیرضا سورنی (کرمانشاه)، امیر عسگری، یوسف ندرلو، سحر مهاجری (زنجان)، صبا عزت آبادی (کرمان)، هستی نوروزی (تهران)، رها احمدی (خوزستان) و آیناز نیازمند (خراسان رضوی) ۱۲ ورزشکار دعوت شده به این دوره از اردوی منتخبین هستند.

حسن صمیمی، جهانگیر حق گو (چهارمحال و بختیاری)، جلیل ساکت (هرمزگان)، بهنام شیری (اردبیل)، همایون همتی (کرمانشاه)، محمود مرادی، داوود خدابنده (زنجان)، پرستو احمدی (کرمان)، مینو شهامی فر (تهران)، اسفندیار موسوی (خوزستان) و جمیله سیفی (خراسان رضوی) مربیانی هستند که به همراه منصور روشن قیاس و علی رضایی به عنوان ناظرین فنی و محمد رستمی بعنوان سرپرست این اردو حضور دارند.

این دوره از اردوی آماده‌سازی منتخبین جوانان تا ۱۹ شهریور در استان زنجان پیگیری خواهد شد.

تیم ملی دو و میدانی ایران، آبان ماه امسال به بحرین میزبان برگزاری این دوره از بازی‌های آسیایی جوانان اعزام خواهد شد.