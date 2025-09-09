به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات ورزشی دواتلون در رشته‌های (دو، دوچرخه سواری، دو) با حضور ۲۳۸ ورزشکار از ۲۱ استان مختلف کشور به میزبانی شهرستان گرمسار در استان فارس برگزار شد.

شرکت کنندگان این دوره از رقابت‌ها در دوی مسافت پنج کیلومتر و ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و سپس ۲ و نیم کیلومتر دو شرکت کردند.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد.

براساس اعلام فدراسیون برترین‌های مسابقات دواتلون به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند تا برای مسابقات آسیایی که قرار است مهرماه امسال به میزبانی تبریز برگزار شود، آماده شوند.

تیم دواتلون استان کردستان با هدایت «فرزین صلواتی» و سرپرستی «بهرام آذر پیرا» در این مسابقات حضور پیدا کرد و موفق به کسب یک نشان برنز انفرادی و همچنین عنوان دوم تیمی در رده نونهالان و سوم تیمی در رده نوجوانان شدند.

در رده سنی نونهالان بخش انفرادی «آروین مقیمی» نماینده استان کردستان توانست سکوی سوم و نشان برنز را به خود اختصاص داد.

همچنین در نتایج تیمی رده سنی نونهالان تیم کردستان با ترکیب آروین مقیمی، محمد هیژا حبیبی، ساتیار فقیرالهی، هیژا ساعد موچشی توانستند سکوی دوم و نشان نقره را از آن خود کنند.

در نتایج تیمی رده سنی نوجوانان نیز نماینده کردستان با ترکیب پویا گنجی نسب، سپنتا فرزادی، سام ولی ابوالمحمدی و کیانمهر فخرالعلمایی سکوی سوم را تصاحب و به نشان برنز این دوره از مسابقات دست پیدا کرد.