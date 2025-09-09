

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از صبح روز پنج شنبه (سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول انگلیس آغاز شده است. در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان (۲۰۲۵) که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) در شهر لیورپول کشور انگلیس در حال پیگیری است، عصر روز دوشنبه در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه نخست با استراحت رو‌به‌رو شده بود، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و بازی را به حریف خود واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده «لاکرز پراسا» کوبا رفت. این بوکسور کوبایی عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد، اسماعیلی امروز علی رغم مصدومیت از ناحیه ابرو در طول مبارزه تا راند سوم مبارزه خوبی از خودش به نمایش گذاشته، اما در پایان بازی به سود بوکسور با تجربه کوبا تمام شد. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.

لازم به ذکر است، روز یک شنبه در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبی‌نژاد که در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور کشور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده کشور مغولستان رفت و در این دیدار حبیبی نژاد با یک مبارزه دیدنی حریف خود را که برنز مسابقات جهانی دارد را یک طرفه شکست داد. حبیبی نژاد امروز در مرحله یک هشتم نهایی باید با بوکسور سرشناس ایتالیایی مبارزه کند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی در قرعه نخست با استراحت رو‌به‌رو بود و (یک شنبه ۱۶ شهریورماه) در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور کشور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد نماینده کشور ونزوئلا را یک طرفه شکست دهد. کاظمی امروز در دومین مبارزه باید با نماینده ازبکستان مبارزه کند.



پیش از این، سینا حسن پور نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم، محمد نورانی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم و میثم قشلاقی بوکسور وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان از گردونه این رقابت‌ها حذف شده‌اند.



همایون امیری به عنوان سرمربی هدایت ملی پوشان در این رقابت‌ها را برعهده دارد.