به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دیدار استاندار مازندران با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در تهران، وضعیت مدیریت محیط‌زیستی پسماند عادی مورد بررسی قرار گرفت. ‎

در این نشست، گزارشی از اقدامات استان مازندران در حوزه مدیریت پسماند عادی ارائه شد که شامل تفکیک زباله از مبدأ در ۱۰۶۵ سکونتگاه روستایی با کاهش ۲۵ درصد زباله، بهسازی خطوط پردازش و افزایش ظرفیت تولید کمپوست در مراکز بهشهر، قائم شهر، نور، تنکابن، تکمیل پروژه زباله‌سوز ساری و بهسازی زباله‌سوز نوشهر و ساماندهی مرکز دفن فعلی زباله آمل بود.

استاندار مازندران با اشاره به ضرورت نگاه جامع و محیط زیستی به مدیریت پسماند استان، بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ملی در تسریع پروژه‌ها تأکید کرد.

در ادامه مقرر شد گزارش کامل اقدامات و برنامه‌های آتی استان مازندران در جلسه آینده کارگروه ملی مدیریت پسماند کشور مطرح و بررسی شود.

ژینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان مازندران گفت: مدیریت پسماند به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است و ما حمایت‌های لازم برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و رفع چالش‌های موجود در مازندران را در دستور کار قرار خواهیم داد.