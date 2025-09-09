تعداد ساخت و ساز‌های غیر مجاز مسکن در جوین ۵ برابر تعداد ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی است.

اما در این مدت، ۲۴۵ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس نظام مهندسی جوین با اشاره به اینکه موج ساخت‌وساز‌های غیرمجاز امنیت مسکن جوین را تهدید می‌کند گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۳ پروانه ساختمانی و ۷۴ پایان کار صادر شده است

امید عباس‌آبادی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی شهرستان جوین، رشد ساخت‌وساز بدون دریافت مجوز و نبود حضور مهندسان ناظر است که باعث کاهش محسوس کیفیت ساختمان‌ها و افزایش خطرات احتمالی در آینده، به‌خصوص در برابر حوادثی مانند زلزله و آتش‌سوزی خواهد شد.

وی افزود: نبود نظارت مهندسی به معنای استفاده احتمالی از مصالح بی‌کیفیت، رعایت نکردن اصول فنی و بی‌توجهی به الزامات ایمنی است. این امر عمر مفید ساختمان‌ها را کاهش میدهد و آسیب‌پذیری آنها را به شدت بالا می‌برد.

رئیس نظام مهندسی جوین ادامه داد: علاوه بر معضل ساخت‌وساز غیرمجاز، ضعف در اجرای مقررات ملی ساختمان و همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها و مالکان با نظام مهندسی، این مشکل را دوچندان کرده است. ما خواستار همکاری جدی‌تر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در الزام به حضور مهندس ناظر در همه طرح های ساختمانی شده‌ایم.

عباس‌آبادی در ادامه با اشاره به روند بررسی استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: روند گذشته سعی شده اصلاح شود و در مواردی که طرحهای ساختمانی برای دریافت استحکام بنا به کمیسیون مراجعه می‌کنند، به دلیل وجود ضعف‌ها و ایرادات اساسی، بخش‌هایی از ساختمان باید تخریب و بازسازی شود که این امر هزینه بیشتری به مالکان تحمیل می‌کند و تا رفع این موارد استحکام بنا صادر نخواهد شد.

وی در خصوص قیمت گذاری ساختمان‌ها توضیح داد: ساختمان‌های بدون مجوز، ارزش قیمتی پایین‌تری در هر مترمربع دارند، زیرا بسیاری از مقررات و استاندارد‌های لازم رعایت نشده است و حتی بعد از دریافت استحکام بنا نیز هنوز در بخش مصالح و شیوه ساخت نیز ایرادات باقی می‌ماند که قابل اصلاح نیست.