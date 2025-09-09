

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برگزاری اولین جشنواره انگور دیم با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در این استان خبر داد.

احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه شهرستان ممسنی، قطب تولید انگور دیم استان فارس است، گفت: جشنواره انگور از تاریخ نوزدهم لغایت بیستم شهریورماه در روستای دشت دیده‌بان از توابع بخش دشمن‌زیاری این شهرستان برگزار می‌شود؛ و افزود: تبادل تجربه و دانش، مدیریت تاک‌داری دیم در شرایط تغییرات اقلیمی، زنجیره ارزش افزوده انگور و فرآورده‌های آن، معرفی جاذبه‌های گردشگری کشاورزی در منطقه و برنامه متنوع علمی فرهنگی از محور‌های جشنواره است.

بهجت حقیقی اظهار کرد: استان فارس با تولید بالغ بر ۴۶۵ هزار تن انگور، از سطحی قریب به ۴۷ هزار هکتار در جایگاه نخست کشوری قرار دارد و بیشترین انگور دیم در شهرستان ممسنی، سپیدان و داراب تولید می‌شود.



