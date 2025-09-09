به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل شیلات لرستان در جلسه با کارخانه‌داران خوراک آبزیان استان گفت: این نشست به‌منظور بررسی چالش‌ها و رفع موانع پیش روی فعالان این صنعت برای توسعه و افزایش تولید خوراک آبزیان تشکیل شد.



کیارش بیرانوند با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آبزی‌پروری در استان گفت: ۸ مجتمع در حال ساخت هستند که در سال‌های آتی به بهره‌برداری خواهند رسید. با راه‌اندازی این واحد‌ها و افزایش ۲۰ هزارتنی تولید ماهی، این میزان ماهی سالانه به ۳۵ هزار تن خوراک آبزیان نیاز خواهند داشت.



مدیرکل شیلات لرستان بر لزوم برنامه‌ریزی درست و رقابتی برای تأمین نیاز پرورش‌دهندگان استان تأکید کرد.



بیرانوند خاطرنشان کرد: کارخانه‌داران برای رفع موانع و چالش‌های پیشرو، نسبت به تشکیل اتحادیه اقدام کنند.



وی استفاده از تسهیلات کم‌بهره را راهکاری برای تقویت توان رقابتی واحد‌های تولیدی خوراک آبزیان در استان عنوان کرد.



مدیرکل شیلات لرستان به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شیلات و آبزیان در آذر اشاره کرد و آن را فرصتی مناسب برای بازاریابی و تبلیغات محصولات تولیدی استان دانست.



بیرانوند افزود: این نمایشگاه می‌تواند بستری برای معرفی محصولات و توسعه صادرات به دیگر استان‌ها و کشور‌ها فراهم کند.