به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری به خبرگزاری صداوسیما از کیفیت نامطلبوب آب شرب شهری گلایه کردند.

آنها با بیان مشکلات آب شرب خواستار رسیدگی جدی مسئولان شهرستان به این مشکل شدند و اندیشیده شدن راه حل اساسی را مطالبه کردند.

این موضوع را از معاون بهره برداری آبفا آبادان پیگیر شدیم.

رضا محسنی درباره نارضایتی شهروندان از کیفیت آب شرب گفت: خطوط انتقال آب فرسوده است و همین موضوع شکستگی و ترکیب شدن آب با گل و لای سبب افت کیفیت آب می شود.

وی از برناریزی برای نوسازی شبکه و جلوگیری از تکرار چنین موضوعاتی شد.